Kimileri için kabus kimileri için ise basit bir hijyen sorunu.

Boyut olarak çok küçük olan toz üzerine bu zamana kadarki en kapsamlı çalışmayı Avustralyalı bilim insanı yaptı.

Avustralyalı Bilim İnsanı Dr. Cynthia Isley, 35 farklı ülkeden yaklaşık 3500 evden toz örneği topladı, yıllarca inceledi. Çalışma sonucunda toza dair bildiklerimizin ötesinde detaylar ortaya çıktı.

Dr. Cynthia Isley, yaşadığımız ev ne kadar eskiyse, tozların içinde bulunan ağır metallerin oranının da o kadar fazla olduğunu aktardı.

Adelaide Üniversitesi'nde görevli Doktor Cynthia Isley toz hakkındaki kapsamlı çalışmasının detaylarını TRT Haber'le paylaştı.

Dr. Cynthia Isley "Toz havada ve yerde görmediğimiz küçük partiküllerdir. Nesnelerin üzerinden aşınarak dökülen küçük parçacıklardır. Genellikle havaya karışır ama biz onları ancak yerde görebiliriz" dedi.

Toz birçok şey içeriyor

Doktor Isley evdeki tozların kaynağını da sıraladı.

"Evdeki tozların 3'te biri ölü hücrelerden ya da saçlardan kaynaklı. Bu tozların bir kısmı da giydiğimiz giysilerden, evimizdeki nesnelerden aşınan parçalardan, dışarıdan eve getirdiğimiz veya dışarıda havadan evimize girenlerden oluşuyor"

3 bin 438 evden alınan numuneleri incelediğini söyleyen Isley, toz ile sağlık arasındaki ilişkiyi modellemek için Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı ile çalıştıklarını aktardı.

Elde edilen bulguların ağır maddelere göre sıralandığını, ülke bazında da tasnif yapıldığını söyledi.

Dr. Cynthia Isley "Genel olarak ülkelerin çoğunda alınan toz numunelerinde krom ve nikel maddelerine rastlandı ancak bu kanser riski açısından düşük bir oranda. Özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda’da her 6 evden birindeki tozlarda arsenik ve kurşun seviyeleri yüksek çıktı, işte bu ciddi bir sağlık tehdidi oluşturuyor"

Tozdaki kurşun oranının en az olduğu ikinci ülke Türkiye

Toz çalışmasında Türkiye'ye dair sonuçlar da yer alıyor.

Dr. Cynthia Isley, Türkiye’den alınan örneklerinde en yoğun karşılaşılan madde nikel olduğunu ancak bu oran ciddi boyutta olmadığını aktardı. İsley sözlerine şöyle devam etti:

"Her maddeye göre ayrı bir sıralama yapıldı, İsviçre, Avustralya ve Hollanda’dan alınan ev tozları örneğinde yüksek kurşun değerleri görüldü, Türkiye ise kurşun değeri en az ikinci ülke oldu"

Dekorasyon yaparken dikkat

Doktor Isley eski bir evde yaşayan ya da evini dekore etmek isteyenlere de tavsiyelerde bulundu.

Tozlardaki ağır maddelerin büyük bir oranı duvarlardan ve mobilyalardan aşınan parçacıklardan oluştuğunu söyleyen Dr. Cynthia Isley "Geçmişte evlerde kullanılan dekorasyon malzemeleri sağlığa zararlı maddeler içerdiği için eski evlerdeki tozlarda daha ağır metaller bulunuyor. Evlerini dekore edecekler kullandıkları malzemelerde sağlığa zararlı madde içeren ürünler kullanmasın ”dedi.

Temizlik yaparken dikkat

Peki, sağlıklı bir yaşam için tozlardan nasıl korunabiliriz.

El değmemiş yer bırakmayın uyarısında bulunan doktor kıyıda köşede kalan tozlar daha sonra havaya karışıyor ve onları teneffüs ediyoruz dedi ve ekledi:

" Evinizde ağır metaller içeren ürünler kullanmayın, dışarıda paspas kullanın, ayakkabılarınızı hatta mümkünse elbiselerinizi içeri girmeden çıkarın, evde sigara içmeyin, hepa filtreli süpürgeler tercih edin, süpürüldükten sonra mümkünse silin "

Avustralyalı bilim insanı, çalışmanın kapsamını genişletmeyi planladığını, her ülkeden numuneler alarak sonuçları bilim dünyası ile paylaşacağını söyledi.