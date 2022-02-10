Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 743 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 310 bin 627'ye yükseldi.

Ülkede 18 Ağustos 2021'den bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ikinci can kaybı sayısına ulaşılırken aktif vaka sayısı ise 127 bini aştı.

Toplam vaka sayısının son 24 saatte 24 bin 898 artarak 5 milyon 192 bin 8 olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 405 bin 695 olarak kayıtlara geçti.

Meksika'da şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 83 milyon 936 bin 659 kişiye birinci doz, 77 milyon 659 bin 769 kişiye de ikinci doz aşı uygulandığı bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" durumunda bulunuyor.

Ülke, salgın kaynaklı en fazla can kaybının yaşandığı dünya sıralamasında ise ABD, Brezilya, Hindistan ve Rusya'nın ardından 5. sırada yer alıyor.