Asrın felaketinin ardından dünyadan Türkiye'ye yardım yağıyor.

Avrupa'daki Türklerin kurduğu, Türkiye'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları yaraları sarmak için yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki 4 vakıf 25 bin gönüllü personeliyle sahada.

Aşevleri, mobil mutfaklar, fırınlar ve ikram araçları ile depremzedelere hizmet veriliyor.

Kuzey Makedonya ve Hırvatistan

Kuzey Makedonya'daki iş insanları ve STK'lar da, Türkiye için yardım toplamaya devam ediyor.

Makedonya Türkiye Ticaret Odası 28 tır ayni yardım ve 250 bin avroluk nakdi yardımın AFAD'a teslim edildiğini belirtti.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği, kampanya düzenleyerek 92 bin euro yardım topladı.

Hırvatistan'da da depremzedeler için toplanan yardım miktarı da 583 bin euroya ulaştı.

Türk modacıdan yardım etkinliği

Avusturya'da tanınan Türk modacı Atıl Kurtoğlu, depremzedelere yönelik yardım etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Avusturya'nın önde gelen isimleri katıldı.

Modacının kreasyonlarının satıldığı etkinlikte elde edilen gelir deprem bölgesine gönderilecek.