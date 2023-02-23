Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de çift motorlu uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Arkansas eyaletinde havalandıktan kısa süre sonra düşen küçük uçaktaki 5 kişi yaşamını yitirdi.
CBS News'in haberine göre, Federal Havacılık İdaresi, dün öğlen saatlerinde Little Rock'taki Bill ve Hillary Clinton Ulusal Havaalanı'ndan kalkan çift motorlu "Beech BE20" tipi uçağın kısa süre sonra düştüğünü bildirdi.
Polis, Ohio'daki John Glenn Columbus Uluslararası Havalimanı'na giderken düşen uçaktaki 5 kişiden hayatta kalan olmadığını söyledi.
Çevre danışmanlığı şirketi CTEH'ten CBS News'e yapılan açıklamada, pilot dahil uçaktaki 5 kişinin de CTEH'in Little Rock ofisi çalışanları olduğu belirtildi.
Uçağın düşme sebebi araştırılıyor.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
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