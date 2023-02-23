CBS News'in haberine göre, Federal Havacılık İdaresi, dün öğlen saatlerinde Little Rock'taki Bill ve Hillary Clinton Ulusal Havaalanı'ndan kalkan çift motorlu "Beech BE20" tipi uçağın kısa süre sonra düştüğünü bildirdi.

Polis, Ohio'daki John Glenn Columbus Uluslararası Havalimanı'na giderken düşen uçaktaki 5 kişiden hayatta kalan olmadığını söyledi.

Çevre danışmanlığı şirketi CTEH'ten CBS News'e yapılan açıklamada, pilot dahil uçaktaki 5 kişinin de CTEH'in Little Rock ofisi çalışanları olduğu belirtildi.

Uçağın düşme sebebi araştırılıyor.