İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'teki yasa dışı Maale Adumim Yahudi yerleşim birimi önünde bir kadının bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

Açıklamada güvenlik güçlerinin, ateş açarak kadını etkisiz hale getirdiği aktarıldı. İsrail polisi, saldırgan kadına ait olduğu iddia edilen bir bıçak fotoğrafı paylaştı.

Açıklamada etkisiz hale getirilen Filistinli kadının sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun Nablus baskını nedeniyle tansiyon yüksek

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine çarşamba sabahı birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etmiş, biri çocuk 11 Filistinli öldürülmüştü. İsrail güçleri 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi de yaralamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana işgal altındaki topraklarda 63 Filistinli öldürüldü.