Almanya'da Deutsche Presse-Agentur'da (DPA) yer alan habere göre, çoban Wiebke Schmidt-Kochan, Hamburg'un güneyindeki bir tarlaya, koyun ve keçilere şırınga şeklinde ekmek parçaları serpiştirdi.

Yaklaşık 700 koyun ve keçinin ekmek parçaları etrafında toplanmasıyla şırınga şekli oluştu.

[Fotoğraf: AP]

"Koyunlar çok sevimli hayvanlar, belki mesaj böyle daha iyi anlaşılabilir"

Şekli planladığı belirtilen Hanspeter Etzold, COVID-19 aşısı olmakta tereddüt edenlere yönelik çalışma olduğunun altını çizdi.

Etzold, "Koyunlar çok sevimli hayvanlar, belki mesaj böyle daha iyi anlaşılabilir." ifadesini kullandı.