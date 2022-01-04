Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aşıya teşvik için koyun ve keçilerle şırınga şekli yapıldı
[Fotoğraf: AP]
Almanya'da bir çoban, COVID-19'a karşı aşı yaptırılmasını teşvik etmek amacıyla yaklaşık 700 koyun ve keçiyle şırınga işareti oluşturdu.
Almanya'da Deutsche Presse-Agentur'da (DPA) yer alan habere göre, çoban Wiebke Schmidt-Kochan, Hamburg'un güneyindeki bir tarlaya, koyun ve keçilere şırınga şeklinde ekmek parçaları serpiştirdi.
Yaklaşık 700 koyun ve keçinin ekmek parçaları etrafında toplanmasıyla şırınga şekli oluştu.
[Fotoğraf: AP]
"Koyunlar çok sevimli hayvanlar, belki mesaj böyle daha iyi anlaşılabilir"
Şekli planladığı belirtilen Hanspeter Etzold, COVID-19 aşısı olmakta tereddüt edenlere yönelik çalışma olduğunun altını çizdi.
Etzold, "Koyunlar çok sevimli hayvanlar, belki mesaj böyle daha iyi anlaşılabilir." ifadesini kullandı.
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