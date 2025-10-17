Parçalı Bulutlu 19.6ºC Ankara
Dünya
AA 17.10.2025 11:38

Aşırı sağcı işgalci İsrailliler, Gazze'ye giden yardım tırlarını engellemeye çalıştı

Aşırı sağcı bir grup İsrailli, Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımları durdurmak için Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'na giden yolda tırların önünü keserek geçişlerini engellemeye çalıştı.

Aşırı sağcı işgalci İsrailliler, Gazze'ye giden yardım tırlarını engellemeye çalıştı

"Tzav-9" isimli aşırı sağcı dernek, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan Gazze'ye gönderilen yardımların engellenmesi girişimine ilişkin görüntü yayımladı.

Hamas'ın ölen bazı İsrailli esirlerin cenazelerini teslim etmemesi nedeniyle ateşkes anlaşmasını "ihlal ettiği" iddia edilerek, Gazze'ye giden yardımların durdurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Gazze'ye yardımların engellenmesi için "Tzav-9" üyesi aşırı sağcı İsraillilerin Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na giden yollarda yardım tırlarını engellemeye çalıştığı belirtildi.

Paylaşımda yer alan görüntüde, bir grup aşırı sağcı İsraillinin Gazze'ye gönderilen yardım tırlarının önünün kestiği görüldü.

Aşırı sağcı İsraillilerin yolu kesmesi nedeniyle yardım tırlarının hareket edemediği kameraya yansıdı.

Ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün 600 tırdan oluşan insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyor.

Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
