Twitter'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin "@mtgreenee" adlı kişisel hesabında, COVID-19 hakkında sürekli yanlış bilgi paylaşımı yaptığı gerekçesiyle süresiz askıya alındığı duyuruldu.

Georgia eyaletinden Cumhuriyetçi Milletvekili Greene'nin "@RepMTG" adlı resmi Twitter hesabına ise hala erişimi bulunuyor.

Greene, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, sık sık COVID-19 hakkında dezenformasyon yaymak, aşı ve maske karşıtı olmakla eleştiriliyor.

Marjorie Taylor Greene'nin Twitter hesabı daha önce de sosyal medya platformunun politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle birkaç kez geçici olarak askıya alınmıştı.