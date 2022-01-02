Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aşı ve maske karşıtı vekilin Twitter hesabı askıya alındı
[Fotoğraf: AA]
Twitter, ABD'de Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin kişisel hesabını, COVID-19 hakkında dezenformasyon yaptığı gerekçesiyle süresiz askıya aldığını duyurdu.
Twitter'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin "@mtgreenee" adlı kişisel hesabında, COVID-19 hakkında sürekli yanlış bilgi paylaşımı yaptığı gerekçesiyle süresiz askıya alındığı duyuruldu.
Georgia eyaletinden Cumhuriyetçi Milletvekili Greene'nin "@RepMTG" adlı resmi Twitter hesabına ise hala erişimi bulunuyor.
Greene, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, sık sık COVID-19 hakkında dezenformasyon yaymak, aşı ve maske karşıtı olmakla eleştiriliyor.
Marjorie Taylor Greene'nin Twitter hesabı daha önce de sosyal medya platformunun politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle birkaç kez geçici olarak askıya alınmıştı.
Etiketler: ABD Twitter Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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