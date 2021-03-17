Avrupa Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle uğranan maddi kaybın telafisi için çalışmaları sürdürüyor.

Aşı pasaportu ya da aşı sertifikası (dijital yeşil sertifika) olarak bilinen uygulama da bu kapsamda değerlendiriliyor. Zira söz konusu pasaportun AB üyesi ülkelerin turizm gelirlerine ciddi katkı sağlaması planlanıyor.

AB Komisyonu bugün, uygulamayı değerlendirecek.

Avrupa İlaç Ajansı onaylı aşılar geçerli

Financial Times'ın haberine göre, aşı pasaportu, aşı uygulanan ya da negatif COVID-19 testi getirenler ile daha önce virüse yakalanan ancak iyileştiği tespit edilen kişilere verilecek.

Taslak metne göre, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan tüm aşılar, uygulama kapsamında AB üyesi ülkeler tarafından otomatik olarak tanınacak.

4 aşı onay aldı

Şu ana kadar Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna ve Johnson&Johnson aşıları Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylandı.

AB Komisyonu Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders, üye ülkelerin, vatandaşlarına diğer aşıları da uygulayabileceklerini ancak aşı pasaportu almak için sadece onaylı aşıları olanların başvurabileceğini belirtmişti.

Avrupa İlaç Ajansı halihazırda biri Rus Sputnik V aşısı olmak üzere 3 aşıyı daha inceliyor. Çin aşıları için ise henüz bir başvuru yapılmadı.