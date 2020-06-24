ASEAN 2020 dönem başkanlığını yürüten Vietnam, nisan ayında yapılması planlanan ancak COVID-19 nedeniyle ertelenen 36'ncı ASEAN Zirvesi’ni "Birleştirici ve Duyarlı ASEAN" temasıyla 26 Haziran'da video konferans aracılığıyla gerçekleştirecek.

Bir gün sürecek zirvede, geçmiş toplantılarda liste başı olan küresel ve bölgesel siyasi meselelerin aksine dünyada halen kriz olarak devam eden COVID-19 ile mücadele ve salgına karşı yol haritasının belirlenmesi öncelik olacak.

COVID-19’un sosyal ve ekonomik etkilerine karşı ortak mücadele vurgusu yapılması beklenen zirvede, salgının kontrolünde kapasitenin artırılması, sosyal koruma, salgınla mücadelede birlik ortakları ile iş birliğinin pekiştirilmesi ve salgın sonrası toparlanma planı geliştirilmesi üzerine yoğunlaşılması bekleniyor.

Zirvede, COVID-19 kaynaklı potansiyel ekonomik etkileri azaltma, salgın için fon kullanımı, turizm ve ticaretin canlandırılması ve mal ve hizmet akışının sağlanmasının yanı sıra salgınla ortaya çıkan halk sağlığı ve sosyal güvenlik gibi birliğin çeşitli ihtiyaçlarına da çözüm aranması bekleniyor.

Endonezya, Güney Çin Denizi sorununun yüz yüze görüşülmesini istiyor

Endonezya hükümeti, salgın nedeniyle ertelenen Güney Çin Denizi meselesindeki uluslararası "davranış kuralları" taslağının sanal ortamda görüşülecek bir konu olmadığını vurguluyor.

Tarafların masa etrafında olması gerektiğini ifade eden Endonezyalı yetkililer, mevcut salgın durumu düzelene kadar da müzakere etmenin zor olacağını belirtiyor.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Endonezya, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşanıyor.

Filipinler'in başvurusuyla 2016'da Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

ASEAN’a Arakan eleştirisi

Dünyanın en büyük insani krizlerinden Arakan meselesinin, her yıl ASEAN toplantılarının ana gündem maddeleri arasında yer almasına karşın şu ana kadar meseleye ilişkin somut bir çözüm bulunamaması dikkati çekiyor.

Bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın korunması ilkesini benimseyen ASEAN’ın, bu tutumuna zıt bir şekilde birliğin çıkarları doğrultusunda üye ülkesi Myanmar’ın iç sorununu görmezden geldiği yorumları yapılıyor.

Öte yandan "ortaklık ve ticaret kaygılarına boğulan" ASEAN’ın, Uluslararası Adalet Divanına (UAD) sunulan Myanmar’a yönelik soykırım iddialarını kabul eden veya bu bağlamda Arakanlı Müslümanlar lehine olan bir açıklama yapmaması da eleştiriliyor.