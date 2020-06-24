Bilim insanları, cüce gezegen Plüton hakkında yapılan yeni araştırma sonuçlarını paylaştı.

NASA’nın Yeni Ufuklar (New Horizons) uzay aracı tarafından çekilen Plüton'un yüzey fotoğrafları analizine göre, sıcaklığı eksi 230 dereceyi bulan soğuk gezegen, aslında her zaman soğuk değildi.

Plüton'un yüzeyindeki ince buzlu yüzeyin, çatlakların ve olukların donarken genişleyen suyun kanıtı olabileceği düşünülüyor.

Gezegen oluşurken Pluto'ya çarpan ve yağan kayalardan yayılan ısı enerjisinin yer altında sıvı bir okyanus oluşumuna izin vermiş olabileceği ve bunun daha fazla kimyasal bileşen sağlamış olabileceği iddia ediliyor.