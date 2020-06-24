Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da Taliban saldırısı: 7 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Bala Murgab ilçesinin Akazi köyündeki askeri karakola saldırdığını açıkladı.
Saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin yaralandığı ifade edildi.
Çıkan çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiği kaydedildi.
Etiketler: Afganistan talibanSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:07
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