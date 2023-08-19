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Dünya
AA 19.08.2023 16:58

Arnavutluk'ta hesap ödemeyen İtalyan turistlerin borcunu Başbakan Meloni kapattı

Arnavutluk'un Berat kentinde restorandan hesap ödemeden çıkan bir grup İtalyan turistin faturası, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından ödendi.

Arnavutluk'ta hesap ödemeyen İtalyan turistlerin borcunu Başbakan Meloni kapattı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Meloni'nin Arnavutluk'ta tatil yaptığı günlerde bir grup İtalyan turist, yemek yedikleri restorandan hesap ödemeden ayrıldı.

İtalya'nın Tiran Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Meloni'nin talimatıyla Berat kentindeki restorandan hesap ödemeden ayrılan İtalyan turistlerin yaklaşık 80 avro tutarındaki faturasının ödendiği bildirildi.

Açıklamada, "İtalyanlar, kurallara saygılıdır ve borçlarını öderler. Bu tür olayların tekrarlanmamasını ümit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı, faturanın Meloni'ye sağlanan şahsi ödenekten karşılandığı belirtildi.

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