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Dünya
9News, Daily Mail 19.08.2023 15:58

Avustralya'da polisler hız sınırını aşan adamın aracını parçaladı

Avustralya'da henüz bir senelik ehliyeti bulunan 20 yaşındaki sürücü saatte 253 kilometre hız yapınca önce tutuklandı daha sonra arabası parçalandı.

Güney Avusturalya'da yaklaşık 7 ay önce 20 yaşındaki Tarelle Power-Williams, saatte 110 kilometre hız sınırı bulunan bölgede 253 kilometre hızla araç kullanarak hız sınırını aştı.

Genç sürücü, polis takibinden kaçmak, kayıt dışı araç kullanmak ve kefaleti ihlal etmek de dahil olmak üzere bir dizi suçtan tutuklandı.

Trafikten men edilen Power-Williams ayrıca tehditkar sürüş davranışı nedeniyle Avustralya'da uygulanan "Hoon Sürüş Yasaları" uyarınca hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralya, halkın güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri, araçlarını bağışlayarak, ezerek ya da satarak yollardan uzak tutmaya çalışıyor. Power-Williams'ın da trafik canavarı olduğuna karar veren yetkililer sürücünün aracını önce ezdi sonra da kamuoyuyla ders almaları için paylaştı.

Avustralya'da polisler hız sınırını aşan adamın aracını parçaladı

Hoon Sürüş Yasaları

Avustralya Altyapı, Ulaşım ve Bölge Ekonomi Bürosu'nun verilerine göre bu yıl meydana gelen kazalarda 998 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 40 bin kişinin de yaralandı.

Yetkililer yolları daha güvenli hale getirmek için ilginç cezalar uyguluyor. 29 Ağustos 2022'den beri yürürlükte olan Hoon Sürüş Yasaları'yla (Hoon Driving Laws) sorunları çözmeyi amaçlıyor.

Trafik canavarlarıyla mücadelede, trafik ışıkları, ana caddelerle otoyollara yerleştirilen hız ve kırmızı ışık kameraları ile sürücülere ihlallerine göre verilen para cezasının yanı sıra ehliyetlerden puan düşme cezası uygulayan polis ekipleri, 'uslanmaz' diye nitelendirilen sürücüleri ise daha katı cezalara tabi tutuyorlar.

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