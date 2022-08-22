Berat Bölge Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Poliçan askeri tesisinde 4 Çekya vatandaşının fotoğraf makineleriyle hareket ettiklerinin saptandığı aktarıldı.

İki kadının tesisin dışında beklediği, iki erkeğin ise komünist dönemden kalma mühimmat fabrikası ve tünelleri filme alırken yakalandığı duyuruldu.

Söz konusu kişilerin, hava savunma teçhizatı için parça üretimine yönelik makinelerin tutulduğu tünelin kapısını kırdığı tespit edildi.Turist olduklarını belirten dört Çekya vatandaşı gözaltına alındı.

Arnavutluk’ta hafta sonu da, askeri tesise girmeye çalışan iki Rus ve bir Ukraynalı tutuklanmış, olayda iki asker yaralanmıştı.