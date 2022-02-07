İngiltere'de yaklaşık 50 arkeologdan oluşan bir ekip, Buckinghamshire, Aylesbury yakınlarındaki Fleet Marston'da, yüksek hızlı demiryolu bağlantısının güzergahındaki bir kazı sırasında keşif yaptığını açıkladı.

Roma mezarlığı olduğu düşünülen bölgede 425 iskelet ortaya çıkarıldı.

Cesetlerin yaklaşık yüzde 10'unun başının kesik olduğu, birçoğunun başları bacaklarının arasına veya ayaklarının yanına yerleştirildiği görüldü.

Arkeologlar, başı kesilen iskeletlerin suçlular veya toplumdan dışlanmış kişiler olabileceğini, ancak başın kesilmesinin geç Roma döneminde "marjinal olsa da, normal bir cenaze töreni" olduğunu açıkladı.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde araştırmacılar mezardan çıkarılan iskeletleri inceleyerek Roma uygarlığının tarihi yaşam tarzları, diyetleri ve inançları hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sunacak.