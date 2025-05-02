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Dünya
AA 02.05.2025 16:39

Arjantin’de 7.4 büyüklüğünde deprem

Arjantin’in güneyindeki Ushuaia'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Arjantin ve Şili'yi etkileyen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Arjantin’de 7.4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Ushuaia kentinin 219 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin'in Rio Grande kenti ile komşu ülke Şili'de de hissedildi.

Arjantin basınına göre, depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinin (SENAPRED) X hesabından yapılan açıklamada, tsunami tehdidi nedeniyle Antarktika ve Magallanes bölgelerinin sahil kentlerinde ihtiyati önlem olarak tahliye uyarısı verildiği belirtildi.

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