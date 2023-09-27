Açık 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.09.2023 12:37

Araştırma: Şizofreni hastaları sigara içmeye genetik olarak daha yatkın olabilir

Bilim insanları, şizofreni hastalarının sigara içmeye genetik yatkınlığının olduğunu ortaya koydu.

Araştırma: Şizofreni hastaları sigara içmeye genetik olarak daha yatkın olabilir

Medicalxpress'in haberine göre, Oslo Üniversitesindeki Norveç Zihinsel Bozukluklar Araştırma Merkezinden Dr. Linn Rodevand liderliğindeki araştırma ekibi, şizofreni ile kardiyovasküler hastalık (KVH) risk faktörlerinin ilişkisini inceledi.

Bilim insanları, şizofreni ile KVH risk faktörleri, özellikle de sigara içmeye başlama ve vücut kitle indeksi arasında kapsamlı bir genetik örtüşme tespit etti.

Araştırmacılar, şizofreni ile sigara içme arasındaki genetik örtüşmenin, şizofreni hastalarının nikotinin bağımlılık yapıcı özelliklerinden daha fazla etkilenebileceği anlamına geldiğine işaret etti.

Özellikle şizofreni hastalarının nikotinin daha fazla güçlendirici etkilerini deneyimlediği ve nikotin eksikliğinde ise daha şiddetli "yoksunluk belirtileri gösterdiğini" öne süren bilim insanları, bu kişiler için "sigara içmenin bir tür kendi kendine ilaç tedavisini temsil edebileceğini" ifade etti.

Araştırmada, şizofreni hastalarının genetik olarak düşük vücut kitle indeksine yatkın olduklarına dikkat çekildi.

Ayrıca, araştırmada, şizofreni ile sistolik ve diyastolik kan basıncı, tip 2 diyabet, lipidler ve koroner arter hastalığı arasında da birkaç ortak konum bulunduğu kaydedildi.

Araştırma, Amerikan Psikiyatri Dergisi'nde yayımlandı.

Şizofreni, kişilerin gerçekliği anormal olarak yorumladıkları ve gerçek ile gerçek dışını birbirinden ayıramadıkları zihinsel bozukluk olarak biliniyor.

ETİKETLER
Sigara
Sıradaki Haber
Polonya Tarım Bakanı, Ukrayna'nın DTÖ'ye yaptığı şikayeti geri çekmesini istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek
13:42
Kur Korumalı Mevduat nereye gidiyor?
13:20
Emine Erdoğan: Sıfır atık hareketi 6 yaşında
13:17
Çin'de 'kayıplar' artıyor: Evergrande'ın patronundan haber alınamıyor
13:20
ABD ve Kenya, 100 milyon dolarlık savunma işbirliği anlaşması imzaladı
13:06
AYM: Kariyer basamakları oluşturulması kuralı kamu yararına
Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize çıkamıyor
Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize çıkamıyor
FOTO FOKUS
FETÖ'nün kirli para ağı deşifre oldu
FETÖ'nün kirli para ağı deşifre oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ