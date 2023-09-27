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Dünya
AA 27.09.2023 12:21

Polonya Tarım Bakanı, Ukrayna'nın DTÖ'ye yaptığı şikayeti geri çekmesini istedi

Polonya Tarım Bakanı Robert Telus, Ukrayna'ya, Varşova aleyhine Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) yaptığı şikayeti geri çekmesi için çağrıda bulundu.

Polonya Tarım Bakanı, Ukrayna'nın DTÖ'ye yaptığı şikayeti geri çekmesini istedi

Telus, Ukraynalı mevkidaşı Mykola Solskyi ile yaptığı çevrim içi görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Tahıl söz konusu olduğunda Polonya'nın pozisyonunun net olduğunu aktaran Telus, "Ukrayna'dan gelen tahıl Polonya pazarına giremez. Ukrayna tarafı pozisyonumuzu anlıyor." ifadelerini kullandı.

Telus, Ukrayna'ya, ülkeden tarım ürünleri ithalatına uyguladığı ambargonun uzatılması nedeniyle Polonya aleyhine DTÖ'ye yaptığı şikayeti geri çekmesi için çağrı yaptı.

Ukrayna tahılının Avrupa'ya sorunsuz şekilde geçebilmesi için işbirliği mekanizmalarının kurulması gerektiğinin altını çizen Telus, "Bu, Polonya ve Avrupa Birliği'nin (AB) iyiliği için gereklidir." dedi.

AB Komisyonu, 15 Eylül'de Ukrayna'dan buğday, mısır, kolza tohumu ve ayçiçeği tohumu ithalatına yönelik geçici yasağı kaldırmıştı ancak Polonya, Macaristan ve Slovakya kısıtlamaları tek taraflı olarak uzatma kararı almıştı. Bu hamlenin ardından Ukrayna üç ülkeyi DTÖ'ye şikayet etmişti.

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