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Dünya
AA 27.09.2023 12:15

Hindistan ile Kanada arasındaki Sih cinayeti krizinde son durum

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Kanada'nın gerekli bilgileri sağlaması durumunda Sih örgütü liderinin öldürülmesini "soruşturmaya" açık olduklarını belirtti.

Hindistan ile Kanada arasındaki Sih cinayeti krizinde son durum

ANI News'in haberine göre, New York'taki Dış İlişkiler Konseyi etkinliğinde konuşan Jaishankar, ülkesinin Kanada ve Çin ile ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Jaishankar, Kanada-Hindistan ilişkilerinde gerilime sebep olan Sih örgütü liderinin öldürülmesine dair, Kanada'nın gerekli bilgileri sağlaması durumunda harekete geçmeye ve "konuyu soruşturmaya" açık olduklarını kaydetti.

Kanada ile Hindistan arasında artan gerilimin arkasında ne var?
Kanada ile Hindistan arasında artan gerilimin arkasında ne var?

Son yıllarda Kanada'da ayrılıkçı güçlerle ilişkili birçok organize suç işlendiğini belirten Jaishankar, Kanada ile istihbarat paylaşımı yaptıklarını ve tespit edilen terörist liderler için çok sayıda suçlu iadesi taleplerinde bulunduklarını aktardı.

Jaishankar, "(Kanada'nın) politik nedenlerle müsamahakar davrandığından endişeliyiz. Diplomatlarımızın tehdit edildiği, konsolosluklarımıza saldırıldığı bir durumdayız. Bunların çoğu demokrasilerin işleme şekli denilerek haklı çıkarılıyor." ifadesini kullandı.

Kanada, Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesine ilişkin halka açık bir kanıt sunmadı.

Nijjar'ın öldürülmesi ve Trudeau'nun iddiaları

Hindistan tarafından yayımlanan 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA) 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

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