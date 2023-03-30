Araştırmada, sera gazı emisyonlarının bugünkü seviyelerde devam etmesi halinde okyanusun en derin kısımlarındaki akıntının yalnızca 30 yıl içinde yüzde 40 oranında yavaşlayabileceğine vurgu yapıldı.

Bu durumun, deniz seviyelerini yükseltebilecek, hava durumunu değiştirebilecek ve deniz yaşamını hayati besin kaynaklarından mahrum bırakacak bir dizi etki oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Binlerce yıllık değişimler artık on yıllar içinde gerçekleşiyor

Avustralyalı bilim adamlarından oluşan bir ekip, Antarktika'nın kıta sahanlığından aşağı inen ve dünyanın dört bir yanındaki okyanus havzalarına yayılan soğuk, tatlı ve yoğun sulardan kaynaklanan 4 bin metrenin altındaki derin okyanus akıntısını inceledi.

New South Wales Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Matt England, tüm derin okyanus akıntısının mevcut yörüngesinde çökmeye doğru ilerlediğini söyledi.

England, "Geçmişte, bu sirkülasyonların değişmesi bin yıldan fazla sürdü, ancak bu sadece birkaç on yıl içinde oluyor." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, yüksek sera gazı emisyonlarının hızlı değişimin sürmesine neden olduğuna dikkat çekiyor.