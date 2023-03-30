Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda İsrail ve Filistin bayraklarıyla toplanan yüzlerce kişi hükümet karşıtı gösterilerin odak noktası haline gelen Kaplan Caddesi'ne doğru yürüdü. Göstericiler arasında Ortak Liste partisinden milletvekili Ofer Cassif de yer aldı.

"Filistinlilerin hayatı önemlidir", "İşgalin olduğu yerde demokrasi yok", "Faşizm ilerleyemez" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Netanyahu hükümeti ve hükümetteki aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir aleyhinde sloganlar attı.

İsrail polisi, göstericilerin çevresinde güvenlik önlemi aldı ve Kaplan Caddesi'ne ulaşan protestoculardan Habima Meydanı'na dönmesini istedi. Habima Meydanı'nda devam eden protestoda herhangi bir olay yaşanmadı, grup dağıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, hükümetin yargı düzenlemesinin durdurulması halinde istifa edeceği belirtilen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile anlaşmıştı.

Netanyahu, geçmişinde ırkçılık ve nefrete tahrikten hüküm giymiş Ben-Gvir'in yönetimindeki Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı "Ulusal Muhafızlık" isimli yeni bir silahlı güvenlik gücü kurulması talebini kabul etmişti.

Muhalefet, aşırı sağcı Bakan'ın emrinde kurulan yeni silahlı gücü "Ben-Gvir'in milis gücü" diye nitelemişti.

İsrail'de farklı sivil toplum örgütleri ve aktivistler, "Ben-Gvir'in özel ordusuna hayır" sloganıyla yapılan çağrıyla Hayfa ve Batı Kudüs'te de protesto gösterileri düzenlemişti.