Uganda ordu sözcüsü Yarbay Deo Akiki, iki ülke sınırındaki Bunagana'da düzenlenen resmi törende yaptığı açıklamada, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı 23 Mart Hareketi'ne karşı yürütülen operasyonlara (M23) destek verecekleri bilgisini paylaştı.

KDC'nin doğusuna 1000 asker gönderdiklerini açıklayan Akiki, bu birliğin Doğu Afrika Topluluğu (EAC) Gücü çatısı altında görev yapacağını kaydetti.

Akiki, Uganda askeri birliklerinin Ituri bölgesine konuşlanacağı bilgisini paylaştı.

KDC'ye giden Uganda askeri birliklerine liderlik eden Albay Michael Hairoba da "KDC'ye barış elçileri olarak gidiyoruz. Hazırlandık, eğitildik ve göreve hazırız." dedi.

M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi metal ve mineraller açısından zengin topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Doğu Afrika Topluluğu, M23 ilerleyişi sonrası KDC'nin doğusuna barış gücü askerleri konuşlandırmıştı.