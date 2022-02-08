Araştırma: D vitamini koronavirüse karşı etkili mi?
Koronavirüse yakalanmadan önce yeterli seviyede D vitaminine sahip olan hastaları, durumu böyle olmayanlarla karşılaştıran bilim insanları, iki grup arasında COVID-19'dan ciddi şekilde hastalanma olasılığında çarpıcı farklılıklar buldu.
7 Nisan 2020 ile 4 Şubat 2021 tarihleri arasında İsrail'in Nahariya kentindeki Galilee Tıp Merkezi'ne kabul edilen 253 kişi üzerinde yapılan araştırmada, D vitamininin COVID-19'a karşı korunmadaki rolünün azımsanmayacak ölçüde olduğu ortaya çıktı.
Galilee Tıp Merkezi'nden Dr. Amiel Dror, "D vitamini eksikliğiniz olduğunda ciddi hasta olma şansınızdaki farkı görmek istedik." dedi.
Araştırmaya göre, COVID-19'a yakalanmadan önce D vitamini eksikliği olan kişilerin yaklaşık yarısı ciddi hastalık geliştirdi.
Dror, bulguların D vitamininin solunum sistemine saldıran virüslerle başa çıkmak için bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğunu söyledi.
Dror, "Bu, önceki varyantlar için olduğu gibi Omicron için de aynı derecede önemlidir" dedi.
D vitaminini azaltan temel koşulların insanları ciddi COVID-19'a karşı daha savunmasız hale getirebildiği öne sürüldü.
Daha fazla veriye ihtiyaç duyan araştırma, D vitamininin COVID-19'a karşı etkisini gösterse de tam koruma sağladığını kanıtlamıyor. Bilim insanları bunun için aşının gerekliliğine işaret ediyor.
D vitaminin çoğu Güneş'ten
D vitamininin çoğu cilt üzerindeki doğrudan Güneş ışığından geliyor.
Yağlı balık, mantar ve yumurta sarısı gibi gıdalarda ve takviyelerde bulunuyor.
Bar-Ilan Üniversitesi ve Galilee Tıp Merkezi'nden araştırmacılar tarafından kullanılan bir kriter olarak, mililitrede 20 nanogramdan fazla D vitamini seviyeleri çoğu insan için yeterli kabul ediliyor.