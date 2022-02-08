7 Nisan 2020 ile 4 Şubat 2021 tarihleri ​​arasında İsrail'in Nahariya kentindeki Galilee Tıp Merkezi'ne kabul edilen 253 kişi üzerinde yapılan araştırmada, D vitamininin COVID-19'a karşı korunmadaki rolünün azımsanmayacak ölçüde olduğu ortaya çıktı.

Galilee Tıp Merkezi'nden Dr. Amiel Dror, "D vitamini eksikliğiniz olduğunda ciddi hasta olma şansınızdaki farkı görmek istedik." dedi.

Araştırmaya göre, COVID-19'a yakalanmadan önce D vitamini eksikliği olan kişilerin yaklaşık yarısı ciddi hastalık geliştirdi.

Dror, bulguların D vitamininin solunum sistemine saldıran virüslerle başa çıkmak için bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Dror, "Bu, önceki varyantlar için olduğu gibi Omicron için de aynı derecede önemlidir" dedi.

D vitaminini azaltan temel koşulların insanları ciddi COVID-19'a karşı daha savunmasız hale getirebildiği öne sürüldü.

Daha fazla veriye ihtiyaç duyan araştırma, D vitamininin COVID-19'a karşı etkisini gösterse de tam koruma sağladığını kanıtlamıyor. Bilim insanları bunun için aşının gerekliliğine işaret ediyor.

D vitaminin çoğu Güneş'ten

D vitamininin çoğu cilt üzerindeki doğrudan Güneş ışığından geliyor.

Yağlı balık, mantar ve yumurta sarısı gibi gıdalarda ve takviyelerde bulunuyor.

Bar-Ilan Üniversitesi ve Galilee Tıp Merkezi'nden araştırmacılar tarafından kullanılan bir kriter olarak, mililitrede 20 nanogramdan fazla D vitamini seviyeleri çoğu insan için yeterli kabul ediliyor.