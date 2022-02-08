Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkede yaptırdığı "Eurobarometer" adlı ankette AB vatandaşlarına birçok konuda sorular soruldu.

"AB için en büyük zorluklar hangileridir?" sorusuna Avrupalılar arasında en fazla verilen cevap “sosyal eşitsizlik” oldu. AB vatandaşlarının yüzde 36’sı sosyal eşitsizliği en büyük zorluk olarak gördüğünü belirtti.

Sosyal eşitsizliğin ardından en büyük zorluklar yüzde 32 ile işsizlik, yine yüzde 32 ile çevre meseleleri ve iklim değişikliği, yüzde 31 ile göç meselesi olarak sıralandı.

Göçte en çok Maltalılar endişeli

Göç konusunda dağılıma bakıldığında göçü en büyük zorluk görenler yüzde 62 ile Maltalılar oldu. Kıbrıs Rum kesiminde yaşayanların yüzde 52'si, Yunanistan'da yaşayanların yüzde 49'u, Çekyalıların yüzde 47'si göçü birinci sırada saydı.

Göç meselesini en büyük zorluk olarak görenlerin oranının düşük olduğu ülkeler ise yüzde 17 ile Portekiz, yüzde 20 ile İspanya, yüzde 21 ile Romanya, yüzde 22 ile Hırvatistan, yüzde 23 ile Slovakya oldu.

Ana küresel zorluklarda "iklim değişikliği" ilk sırada

AB vatandaşları göçten sonra AB ülkelerinin kamu borcu, yetersiz ekonomik büyüme, terör ve güvenlik, AB’nin nüfusunun yaşlanması, küresel sağlık sorunlarının ele alınışı, ekonominin ve toplumun dijital dönüşümü gibi konuları en büyük zorluklar olarak sıraladı.

AB'nin geleceği için "ana küresel zorlukların neler olduğu" sorulduğundaysa AB vatandaşlarının yüzde 49'u iklim değişikliği ve çevre konularını, yüzde 30'u zorunlu göçü, yüzde 26'si terörizmi, yüzde 16'sı popülizmin yükselişini, yüzde 13'ü yeni teknolojilerden kaynaklanan riskleri, yine yüzde 13'ü nüfustaki hızlı değişimi gösterdi.