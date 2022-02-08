Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, ikiden fazla ailenin bir araya geldiği özel alanlardaki toplantıların 10 Şubat'tan itibaren yasaklanacağını bildirdi.

Halka açık alanlarda ikiden fazla kişinin bir araya gelemeyeceği; kuaförler, ibadethaneler, kentin alışveriş merkezleri, marketler ve lokantaların, girmek için aşı şartının aranacağı 24 Şubat'a kadar kapalı olacağı bildirildi.

Ayrıca vakaların yoğun olarak görüldüğü yerlerde apartmanlar karantinaya alınırken, saat 18.00'den sonra halka açık yerlerde yemek yemek yasaklandı.

"Lütfen mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya çalışın"

Aşılama oranı artana kadar bu yaklaşımın devam edeceğini söyleyen Lam, şunları kaydetti:

"Halkı virüsle mücadelede bize katılmaya çağırıyorum. Lütfen mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya çalışın. Virüsün yayılmasını kontrol altına almaya çalışan mevcut stratejiye veya bu 'dinamik sıfır rejimi sürdürme' dediğimiz şeye bağlı kalmaya devam edeceğiz. Aşılama oranları arttığında, Omicron varyantı ortadan kalktığında ve başka şeyler olduğunda elbette stratejimizi tekrar gözden geçirmeye devam edeceğiz. Ancak hiçbir şey Hong Kong halkının hayatını ve güvenliğini koruma taahhüdümüzü değiştiremez."

Lam, hükümetin salgından etkilenen işletmeler ve bireyler için toplam 26 milyar Hong Kong doları (3,3 milyar ABD doları) tutarında altıncı bir sübvansiyon sağlayacağını duyurdu.

Bu kapsamda salgın nedeniyle geçici işsizlikten muzdarip olanlar bir kereye mahsus 1300 dolar; temizlikçiler, güvenlik görevlileri ve havaalanı kargo personeli gibi ön saflardaki çalışanlar 5 ay boyunca ayda yaklaşık 250 dolar alacak.

Hong Kong'da dün, 614 kişinin daha virüse yakalanmasıyla "salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" tespit edilmişti.