Fas Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının 83'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada 21 kişide daha virüs tespit edilmesi sonucu ülkedeki vaka sayısının 1141'e yükseldiği, 7 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 147 kişide daha COVID-19 tespit edildiği, böylece ülkedeki vaka sayısının 2 bin 752'ye çıktığı belirtildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, 40 kişide daha virüs tespit edilmesiyle, ülkedeki vaka sayısı 371e çıktı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 78 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulması sonucu ülkedeki vaka sayısı 743'e yükseldi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Kemal e ş-Şahra, düzenlediği basın toplantısında, 6 kişide daha virüs tespit edilmesi sonucu vaka sayısının 260'a yükseldiğini söyledi.

Şahra, hastalar arasında 1 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu ifade etti.

