ITV televizyonunun haberine göre, Michael Gove, bir aile üyesinde koronavirüs semptomlarının görülmesi üzerine kendini karantinaya aldı.

Gove'nin görevini sürdürdüğü ifade edildi.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un 27 Mart'ta COVID-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Başbakan Johnson'ın dün gece yoğun bakıma alındığı bildirilmişti.