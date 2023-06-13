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Dünya
AA 13.06.2023 13:52

Arap Birliği: İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim planları iki devletli çözümü baltalıyor

Arap Birliği, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında binlerce yerleşim yeri inşa etme planlarına karşı uyarıda bulundu.

Arap Birliği: İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim planları iki devletli çözümü baltalıyor
[Fotograf: AA]

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt'ın, Batı Şeria'da binlerce yerleşim yeri inşa etme planını uygulamaya koymasına karşı İsrail hükümetini uyardığı belirtildi.

Açıklamada, bağımsız Filistin devletinin üzerinde kurulacağı toprakların yerleşim planlarıyla "kemirildiği", dolayısıyla bu tür planların iki devletli çözüm çabalarını baltaladığı vurgulandı.

Ebu Gayt'ın iki devletli çözümü savunan ABD yönetiminden İsrail'in söz konusu planlarına karşı kararlı bir duruş sergilemesi talebinde bulunduğu aktarılan açıklamada, yerleşim politikalarının barış sürecini bitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Filistin topraklarının her gün kemirildiği bir dönemde Filistinliler ile İsrailliler arasında anlaşmayı veya bölgesel barışı konuşmanın imkansız olduğu belirtildi.

Arap Birliği Sözcüsü Cemal Ruşdi de İsrail'in sağcı hükümetinin yerleşim planlarıyla ilgili adım atmak için ABD'den onay almaya çalıştığını kaydetti.

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu'nun kapsamlı bir barış anlaşmasıyla sonuçlanacak siyasi sürece ortaklığı kabul etmediğine işaret eden Ruşdi, Netanyahu'nun içerideki aşırı sağcıları memnun etmeye çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.

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