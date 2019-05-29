Uluslararası Af Örgütü 2019 Mart sonunda, 54'ü Arakan'da sahada, 27'si de çatışmalardan etkilenen yerlerde yaşayan insanlarla uzaktan olmak üzere, 81 görüşme yaptı.

Budist, Hıristiyan ve Müslüman olan etnik Arakanlı, Mro, Arakanlı Müslüman ve Khami köylüleri ile yapılan görüşmelerin yanı sıra fotoğraflar, video ve uydu görüntüleri incelendi, insani yardım yetkilileri dinlenildi.

Elde edilen veriler, "Bizi kimse koruyamaz: Myanmar-Vi Arakan Eyaletinde işlenen savaş suçları ve ihlaller" başlığıyla rapor haline getirildi.

Raporda, "Tatmadaw" olarak da bilinen Myanmar ordusu tarafından Ocak 2019'dan bu yana gerçekleştirilen gelişigüzel saldırılarda sivillerin yaralandığı ve öldürüldüğü ortaya konulurken, yargısız infazlar, keyfi gözaltılar, işkence ve kötü muamele ile zorla kaybetmelere de yer verildi.

"Siviller hedef alınıyor"

Myanmar ordusunun süregelen harekat sırasındaki ihlallerinin ağırlıklı olarak etnik Arakanlı toplulukları hedef aldığı ve Müslüman ve gayrimüslim tüm grupların saldırı altında olduğuna dikkat çekilen raporda, Ocak 2019'dan bu yana Arakan eyaletinde, gözaltına alınanlara işkence ve diğer türde kötü muamele uygulandığı vurgulandı.

Son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarında 30 binin üzerinde kişinin yerinden edildiği, Myanmar yetkililerinin şiddetten etkilenen bölgelere insani yardım erişimini de engellediği ifade edildi.

"Hiçbir insani yardım örgütü bölgeye erişemiyor"

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan konuyla ilgili açıklamasında, Myanmar ordusunun insanlığa karşı işlediği suçları ve savaş suçlarını tespit ettikleri için bu raporu hazırladıklarını söyledi.

Daha önce de Arakan'la ilgili raporlar hazırladıklarını aktaran Beyhan, "Ekim-Kasım 2016 ve Ağustos 2017’de Myanmar ordusu Arakan’daki Müslüman nüfusa saldırmıştı. O dönemde yaklaşık 730 bin kişi Bangladeş’e göçmek zorunda kaldı. Orada mülteci statüsünde yaşıyorlar ve geri dönmeleri de pek mümkün değil. Bugün Bangladeş’te yaklaşık 900 bin Arakanlı mülteci bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Beyhan, Myanmar ordusunun, "Arakan Ordusu" adlı örgütün saldırılarını bahane ederek sivil halkı cezalandırdığını vurgulayarak, daha önceki saldırıların aksine bu sefer sadece Müslümanların saldırıya maruz kalmadığına dikkat çekti.

Arakan için uluslararası kuruluşlara çağrı

Beyhan, Arakan'daki durumunun iyileşmesi için uluslararası kuruluşlara çağrı yaparak, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bu duruma müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü ülke içinde hesap verilebilirlik mekanizmaların olmadığı net bir şekilde tespit ettik. Ekim-Kasım 2016 ve Ağustos 2017’deki Myanmar Ordusu’nun saldırılarına yönelik bir yaptırım uygulanmadı, bu işin sorumlularına da bir müdahalede bulunulmadı. Yani net bir şekilde dokunulmazlığa sahipler. Myanmar hükümeti de ordunun bu saldırılarını destekliyor. Onun için BMGK'nin özellikle bu duruma müdahalede bulunup, kapsamlı bir silah ambargosu uygulamasını, aynı zamanda sorumluların Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşınması konusunda yaptırımlar uygulamasını bekliyoruz."

Kaynak: AA