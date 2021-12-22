Türkiye'nin uzay çalışmalarına bir övgü daha geldi. Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Yu Qi Türkiye'nin uzay çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Yu Qi, program kapsamında Türkiye'nin gelecek 10 yıldaki uzay projelerinin çok önemli ve ciddi olduğunu ifade etti.

"Türkiye Uzay Ajansı sene başında ulusal uzay stratejisini duyurmuştu. Buna göre gelecekteki 10 yıl içerisinde Türkiye’nin uzayda çok önemli ve ciddi projeleri olacak. Biz de ASPCO olarak Türkiye Uzay Ajansıyla bu strateji hakkında görüş alışverişinde bulunduk."

Türkiye APSCO katılım sözleşmesini 2006 yılında imzaladı. Merkezi Pekin'de olan örgüt bölge ülkelerinin uzay alanındaki işbirliğini artırmayı hedefliyor.

"Türkiye daima en güçlü üye ülke oldu"

Genel Sekreter Yu, Türkiye'nin örgütteki en güçlü üyelerden biri haline geldiğini ifade etti.



"Türkiye daima en güçlü üye ülkelerimizden biri oldu. Türkiye APSCO'ya katkı sağlamasının yanı sıra güçlü bilimsel altyapısı ve sanayi zinciriyle küçük uydu eğitiminin de aralarında bulunduğu bilimsel programlarla üye ülkelere de destek sağlıyor."

APSCO Genel Sekreter Yardımcılığı Türkiye Temsilcisi Ferhat Fikri ÖZEREN tarafından yürütülüyor. Örgüt önümüzdeki yıllarda dikkat çekici projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Türkiye ile uzayda iş birliği mesajı

Üye ülkelerin Çin'in Uzay İstasyonu'na kendi astronotlarını göndermesi için de çalışmalar yapılıyor.

Genel Sekreter Yu, Türkiye'nin uzaya astronot göndermek için kendi programının olduğunu hatırlattı.

APSCO'nun bu alanda Türkiye ile işbirliği yapabileceğini de söyledi. Yu başkanlığındaki APSCO heyeti Pekin Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Heyete Türkiye ve Türk kültürü tanıtıldı.