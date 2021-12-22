Hayvanlar geçen yıl Cape Bridgewater'da kısmen temizlenmiş bir kereste plantasyonunda ölü bulundu. Dehidrasyon ve yaralanmalar nedeniyle çoğu hayvana ötenazi yapıldı.

Toprak sahibi ve bir hafriyat işletmesi, bölgeyi temizleyerek hayvanlara zarar vermek ve onları öldürmekle suçlanıyor.

İkinci bir firma, koala popülasyonunu rahatsız ettiği için hayvanlara eziyet etmekle suçlanıyor. Her biri 126 suçlamayla karşı karşıya.

Yetkililer zanlıların ismini yayınlamadı. Şu ana kadar savunma için kimse konuşmadı.

Bazıları açlığa terk edildi, bazıları buldozerlerle katledildi

BBC Sydney muhabiri Shaimaa Khalil, her suçlamanın büyük bir para cezası veya maksimum 12 ay hapis cezası gerektirebileceğini vurguladı.

Önemli bir koala habitatı olan mavi sakız ağaçlarını tarladan hasat ederek, kalan ağaçlarda kalmaya çalışan koalalar açlıktan ölmüştü. Diğerleri ise görünüşe göre buldozerler tarafından öldürüldü.

Sosyal medya sayesinde yetkililer harekete geçti

Avustralyalı yayın kuruluşu ABC'ye göre, bölgede 21 koala ölü bulundu ve 49 koalaya daha ötenazi yapıldı.

Yetkililer olaydan 200 koalanın etkilendiğini tahmin ediyor. Koalalar eyalette korunan bir türdü.

Yerel sakinlerden Helen Oakley, ölü hayvanlara rastalayıp ağladığı ve yaşananları aktardığı bir video yayınladı ve soruşturmayı harekete geçirdi.