Apple, Çin'deki koronavirüs kısıtlamalarından kaynaklanan tedarik zinciri kesintilerinin ürün ve parça kıtlığına katkıda bulunmasının ardından iPad üretiminin bir kısmını Vietnam'a taşıdığını duyurdu.

Apple, tedarikçilerden gelecekteki krizleri ve kısıtlamanın yarattığı kıtlığı kapatmak için en az 2 aylık ekstra stok oluşturmalarını istiyor.

Şanghay'daki tedarikçiler, kısıtlamaların kademeli olarak gevşetildiğini açıklasa da, tam kapasiteye dönmenin yaklaşık 2 ay süreceğini iddia ediyor.



