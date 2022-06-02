Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 12:21Son Güncelleme: Kaynak: CNBC
Apple iPad üretimini ilk kez Çin dışına taşıyor
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Apple Çin'in tedarik zincirlerini tehdit eden katı koronavirüs politikalarına, iPad'lerin bir kısmını Çin dışında bir yerde üretme kararı alarak tepki gösterdi. Ürün ilk kez Vietnam'da üretilecek.
Apple, Çin'deki koronavirüs kısıtlamalarından kaynaklanan tedarik zinciri kesintilerinin ürün ve parça kıtlığına katkıda bulunmasının ardından iPad üretiminin bir kısmını Vietnam'a taşıdığını duyurdu.
Apple, tedarikçilerden gelecekteki krizleri ve kısıtlamanın yarattığı kıtlığı kapatmak için en az 2 aylık ekstra stok oluşturmalarını istiyor.
Şanghay'daki tedarikçiler, kısıtlamaların kademeli olarak gevşetildiğini açıklasa da, tam kapasiteye dönmenin yaklaşık 2 ay süreceğini iddia ediyor.
Etiketler: Çin Koronavirüs Tedbirleri
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