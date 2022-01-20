Avrupa Parlamentosunun Strazburg'daki oturumunda 46 aleyhte oya karşı 585 oyla kabul edilen karar tasarısında AB Komisyonu, AB Konseyi ve AB üyesi ülkelerden Pekin 2022 Kış Olimpiyatları için devlet görevlileri ve diplomatlara yapılan davetlerin geri çevrilmesi istendi.

Gerekçe olarak "Çin hükümetinin Hong Kong, Macao, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Tibet ve diğer yerlerde insan hakları konusunda doğrulanabilir bir gelişme sergilememesi" gösterildi.

Hong Kong'da ifade, toplanma ve basın özgürlüğünde gerileme bulunduğu, bu durumun kınandığı belirtilen karar tasarısında, Hong Kong'daki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Tasarıda, insan hakları ihlallerinde rolü bulunduğu tespit edilen Hong Konglu ve Çinli yetkililerle şirketlere yönelik yaptırım uygulanması talep edildi.

Kazakistan'daki olayları araştırma çağrısı

Parlamentoda Kazakistan ile ilgili kabul edilen karar tasarısında da güvenlik güçleri tarafından göstericilere, medya çalışanlarına ve aktivistlere karşı güç kullanımı da dahil olmak üzere işlenen temel özgürlükler ve insan hakları ihlalleri kınandı.

Krize barışçıl çözüm çağrısında bulunan vekiller, hak ihlalleriyle ilgili uluslararası incelemeye açık tarafsız ve şeffaf bir soruşturma başlatılması için AB Komisyonu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve üye ülkelerden Kazakistan'a baskı yapmalarını istedi.

Vekiller, 2 Ocak 2022'de Kazakistan'da barışçıl protestoların başlamasının ardından meydana gelen olayları tüm yönleriyle araştırmak için Kazakistan makamlarının onayıyla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Birleşmiş Milletler (BM) ile iş birliği içinde uluslararası bir misyon kurulması çağrısında bulundu.