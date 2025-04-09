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Dünya
AA 09.04.2025 08:24

AP ajansının ABD başkanlık faaliyetlerine tam erişimi için Beyaz Saray'a talimat

ABD'de federal yargıç, The Associated Press (AP) ajansının başkanlık faaliyetlerine tam kapsamlı erişimi için Beyaz Saray'a talimat gönderdi.

AP ajansının ABD başkanlık faaliyetlerine tam erişimi için Beyaz Saray'a talimat
[Fotograf: Reuters]

ABD Bölge Yargıcı Trevor McFadden, ABD hükümetinin AP haber kuruluşunu "söylem içeriği" gerekçesiyle cezalandıramayacağını bildirdi.

McFadden, "Hükümet kapılarını bazı gazetecilere açarsa, Oval Ofis, Doğu Odası veya başka bir yer olsun, bakış açısı nedeniyle diğer gazetecilere bu kapıları kapatamaz. Anayasa bundan daha azını gerektirmez" ifadelerini kullandı.

Karar doğrultusunda, Beyaz Saray'a, AP ajansının başkanlık faaliyetlerine tam kapsamlı erişimi için talimat gönderildi. Karara olası itiraz kapsamında hükümete zaman tanınması amacıyla talimatın bir hafta boyunca uygulanmayacağı bildirildi.

Dava süreci ve "Amerika Körfezi" ifadesi

AP haber ajansı, Başkanlık etkinliklerine erişimlerinin engellenmesi kaynaklı ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üç yetkilisine dava açmıştı.

Dava dilekçesinde, "ABD'deki basın ve tüm halk, kendi kelimelerini seçme ve hükümet tarafından misilleme görmeme hakkına sahiptir. AP'nin editoryal bağımsızlığına ve haber toplama ve raporlama yeteneğine yönelik bu hedefli saldırı, (Anayasa'da) birinci değişikliğin tam da özüne saldırıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Dava dilekçesinde, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susan Wiles, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Taylor Budowich ve Basın Sözcüsü Karoline Leavitt isimleri yer almıştı.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Kabine Sekreteri Taylor Budowich, X sosyal medya platformundan AP'yi eleştirerek, ajansın "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmaması nedeniyle tepki göstermişti.

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