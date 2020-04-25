Birinci Dünya Savaşı'nda, İngiltere'nin yanında savaşa giren Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu'nun, Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardığı gün olan 25 Nisan'da Anzak Günü yüz binlerin katılımıyla gerçekleşiyordu. Ancak bu yıl törenlere koronavirüsün gölgesi düştü.

Yeni Zelanda ve Avustralya'da hayatını kaybeden askerlerin anıldığı törenlere salgın nedeniyle kısıtlama getirildi. Türklerin de katıldığı "Anzak Yürüyüşü" dahil çok sayıda program iptal edildi.

Evlerin önünde askerler için saygı duruşu

Avustralya'da Şafak Ayini ve Anzak Yürüyüşü, başkent Canberra'nın yanı sıra eyalet başkentlerinde de kısıtlı sayıda resmi katılımla gerçekleşti. Başbakan Scott Morrison, hayatını kaybeden askerlerin anısına düzenlenen Savaş Anıtı'ndaki törene katıldı.

Anzak Günü törenlerine katılamayan Avustralyalılar, atalarını televizyonlardan yapılan canlı yayınları izleyerek andı. Bazı Avustralyalılar da evlerinin önüne çıkarak askerler için saygı duruşunda bulundu.

Sydney semalarında saygı uçuşu

Avustralya’da pilotluk eğitimi veren Reha Ekinci, savaş pilotu olan oğlu Jay Ekinci ve öğrencilerinin kullandığı 7 uçakla Sydney'de saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Türk ve Avustralya askerleri anısına gerçekleştirilen uçuşla Sydney semaları renklendi.

İspanyol gribi nedeniyle de iptal edilmişti

Yeni Zelanda Başbakanı da Jacinda Ardern de ölenlerin anısına evinin önüne çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Anzak Günü Anma Törenleri, ilk kez 1918 yılında İspanyol gribi nedeniyle iptal edilmişti.