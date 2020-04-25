Dünya genelinde koronavirüsten en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 36 bin 192 artışla 905 bin 364'e yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise bin 993 artarak 51 bin 956'ya ulaştı.

ABD'yi İspanya takip ediyor

ABD'yi 219 bin 764 vakayla İspanya, 192 bin 994 vakayla İtalya ve 159 bin 952 vakayla Fransa takip ediyor.

ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

New York'taki vaka sayısı 278 bin 445 olarak kaydedilirken ölü sayısı ise 21 bin 264 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 940 bin 376 kişiye COVID-19 testi yapılırken iyileşen hasta sayısı ise 100 bine ulaştı.

Ülke genelindeki hastanelerde 124 bin 414 kişinin COVID-19 tedavisi ise sürüyor.