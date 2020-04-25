Haber Giriş: Kaynak: AA
Afrika'da COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1300'ü aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Afrika kıtasında, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 33 kişi artarak 1300'ü geçti.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 33 kişi daha yaşamını yitirdi.
Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 1331 oldu.
İyileşenlerin sayısı 8 bin 364 oldu
Kıtada vakaların sayısı dünden bu yana 1626 artarak 29 bin 053'e yükselirken, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 364 oldu.
Afrika kıtasında virüsten en çok can kaybının yaşandığı ülkeler sırasıyla Cezayir, Mısır, Fas ve Güney Afrika oldu.
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