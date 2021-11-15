İklim krizi buzulları tehdit etmeye devam ediyor. Avrupa Birliği Dünya Gözlem Programı Copernicus kapsamında Antarktika’nın en hızlı eriyen Pine Island Buzulu, uzaydan 6 yıl boyunca fotoğraflandı.



Buzulun hızlı erime süreci video haline getirildi



Görsellerden elde edilen videoda, 2015 ila 2021 arasında buzulda meydana gelen hızlı erime gözler önüne serildi.



Pine Island Buzulunun denize doğru hareketi, 1990 ile 2009 yılları arasında; yılda 2,5 kilometreden yılda 4 kilometreye kadar hızlandı. Buzulun hızı, daha sonra on yıl boyunca bu yüksek oranda sabitlendi.