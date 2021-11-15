Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 18:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antarktika'nın en hızlı eriyen buzulu uzaydan görüntülendi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Antarktika’nın en hızlı eriyen Pine Island Buzulu uzaydan fotoğraflandı. 6 yıl boyunca çekilen görseller, birleştirilerek bir video haline getirildi. Video buzulun erime hızını bir kez daha ortaya koydu.
İklim krizi buzulları tehdit etmeye devam ediyor. Avrupa Birliği Dünya Gözlem Programı Copernicus kapsamında Antarktika’nın en hızlı eriyen Pine Island Buzulu, uzaydan 6 yıl boyunca fotoğraflandı.
Buzulun hızlı erime süreci video haline getirildi
Görsellerden elde edilen videoda, 2015 ila 2021 arasında buzulda meydana gelen hızlı erime gözler önüne serildi.
Pine Island Buzulunun denize doğru hareketi, 1990 ile 2009 yılları arasında; yılda 2,5 kilometreden yılda 4 kilometreye kadar hızlandı. Buzulun hızı, daha sonra on yıl boyunca bu yüksek oranda sabitlendi.
Etiketler: Antarktika Küresel Isınma
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