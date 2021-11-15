Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 18:23Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Trump'ın danışmanı Steve Bannon gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon mahkemeye itaatsizlik suçlamasıyla gözaltına alındı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon, mahkemeye itaatsizlik suçlamasıyla gözaltına alındı.
Bannon, Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.
Etiketler: ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Hindistan Yüksek Mahkemesi: Hava kirliliğine karşı acil önlem alınmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz