Almanya'da Yeşillerin Federal Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt, Berlin’de yaptığı açıklamada, huzurevleri, kreşler gibi kurumlarda aşı zorunluluğu getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bu konuda bir düzenlemeye gideceklerini duyurdu. Göring-Eckardt, yeni hükümeti kurmak için görüşmeler yapan partilerin bu konuda anlaştıklarını, girişimin bu hafta mecliste görüşülecek Enfeksiyon Koruma Yasası reformu içinde yer almayacağını, ayrı bir yasama sürecinden geçeceğini ifade etti.

Mecliste çoğunluğu bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve eşiller ve Hür Demokrat Partinin (FPD), Enfeksiyon Koruma Yasası reformu için hazırlanan yasa tasarısında salgınla mücadele çerçevesinde COVID-19 tedbirlerini sıkılaştırmak istiyor.

Otobüs ve trenlerde test zorunluluğu

Yasa tasarısında otobüs ve trenlerde test zorunluluğu getirilmesi de öngörülüyor.

Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden sonra SPD, Yeşiller ve FDP koalisyon görüşmelerine başlamıştı.

Başbakan Angela Merkel liderliğindeki mevcut hükümet şimdiye kadar genel bir aşı zorunluluğu getirilmesine karşı çıkmış ancak son dönemde bazı uzmanlar belirli alanlarda aşı zorunluluğu getirilmesini talep etmişti.