Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antarktika'da ilk koronavirüs vakaları görüldü
[Temsili fotoğraf: AA]
Şimdiye kadar koronavirüs salgınından etkilenmeyen tek kıta olan Antarktika'da ilk vakalar tespit edildi.
Söz konusu vakalar General Bernardo O’Higgins Riquelme Araştırma Üssü'nde görüldü.
Şili ordusundan yapılan açıklamaya göre, araştırma üssündeki 26'sı asker 36 Şili vatandaşı COVID-19'a yakalandı.
Testleri pozitif çıkan personel, Şili'nin Punta Arenas kentine götürülerek karantinaya alındı.
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