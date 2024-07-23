Annesinin cesedini 5 yıl evde sakladı

Japonya'nın Osaka şehrinde bulunan İkuno semtinde yaşayan 60 yaşındaki Katsunori Onada yaptığıyla herkesi şoke etti. Onada, 5 yıl önce hayatını kaybeden annesinin cesedini evin yatak odasında sakladı. Gerçek ise yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle polisle görüşen Onada'nın itirafıyla ortaya çıktı.

"Çok fazla sorun olacağını düşündüm"

Onada, annesinin 2019 yılının eylül ayında öldüğünü, o zamandan beri cesedin evde olduğunu polise itiraf etti. Onada ifadesinde, "Annem bir gün yemek yemeyi bıraktı ve sonrasında öldü. Ben de çok fazla soruna neden olacağını düşündüğüm için cesedi ikinci kattaki yatak odasında bıraktım” diyerek 'pes' dedirten açıklamayı yaptı.

Gerçek neden maaş mı?

Suçunu itiraf eden Onada tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Onada'nın annesinin emekli maaşını bankadan çekmeyi sürdürebilmek için cesedi evde sakladığı ihtimali üzerinde duruyor.