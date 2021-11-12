Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 00:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anket: ABD'de her 3 aileden 1'i uyuşturucu nedeniyle sorun yaşıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD’de yapılan bir ankete göre, her 3 Amerikalıdan 1'i, uyuşturucu kullanımı nedeniyle ailelerinde sorun yaşıyor. Ankete katılanların yüzde 64’ü ülkedeki uyuşturucu sorununu "aşırı" ve "çok ciddi" olarak niteledi.
Gallup tarafından 1-19 Ekim'de düzenlenen ve ABD genelinde 823 yetişkinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 32’si uyuşturucu nedeniyle aile içinde problem çıktığını ifade etti.
Ankette, 1990’larda yapılan benzeri kamuoyu yoklamalarında uyuşturucu kullanımının aile içinde sorun çıktığını belirtenlerin oranının yüzde 18’lerde olduğuna dikkat çekildi.
Ülkedeki uyuşturucu sorunu aşırı ve çok ciddi
En önemli artışın özellikle kırsal alanlardaki yüksek gelirli hanelerde yaşandığı belirtilen ankette, ancak uyuşturucu sorununun tüm demografik gruplarda artış gösterdiğinin altı çizildi.
Ankete katılanların yüzde 64’ü ülkedeki uyuşturucu sorununu "aşırı" ve "çok ciddi" olarak niteledi.
Etiketler: ABD Uyuşturucu
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