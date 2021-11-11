Macaristan’da 2014 yılında tren kazası sonucu iki bacağını kaybeden Sandor C., 1 milyar forint (yaklaşık 2,8 milyon euro) tazminat almak için dava açtı.

Mahkeme, şahsın kazadan önce birçok sigorta şirketine yüksek riskli kaza ve hayat sigortası yaptırdığına, para alabilmek için kendisini trenin altına attığına ve sigorta şirketlerini dolandırmaya çalıştığına karar verdi.

Karara itiraz etmek için süre istedi

7 yılın ardından sonuçlanan davada, Sandor C.’nin kazayı planladığına hükmedildi, sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası verildi.

Sandor C.'nin hapis cezası daha önce suç işlemediği için ertelendi. 2 yıl içinde herhangi bir suç işlemesi durumunda ise hapse girecek.

Karar karşısında şaşıran Sandor C. ve avukatı, karara itiraz etmek için hakimden 3 günlük süre istedi.