Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi Yibeltal Aemro, büyükelçilikte düzenlediği basın toplantısında, "Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı örgütlerde çalışan bazı kişilerle ilgili şüpheler var ve bunlar soruşturuluyor." dedi.

Aemro, BM çalışanlarının Tigray Halk Kurtuluş Cephesiyle (TPLF) ile iş birliği yapmaları nedeniyle "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındıklarını belirtti.

"İsyancıların başketni kuşattığı söylentileri asılsız"

Etiyopya hükümetinin, TPLF'nin olmayacağı kapsayıcı bir ulusal diyalog kurma niyetinde olduğunu belirten Aemro, ordunun yakında isyancı gruplarla savaşı kazanacağını iddia etti.

İsyancıların başkent Addis Ababa'yı kuşattığına dair söylentilerin asılsız olduğuna dikkati çeken Etiyopya Büyükelçisi, son çatışmaların iki hafta önce başkentten yaklaşık 380 kilometre uzaklıkta bir bölgede gerçekleştiğini söyledi.

Aemro, TPLF'nin Afar ve Amhara bölgelerinde insanları ve hayvanları öldürerek savaş suçu ve soykırım işlediğini ileri sürdü.

TPLF saldırıları nedeniyle OHAL ilan edilmişti

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye doğru ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan (OHAL) etmişti. TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkındır devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dünkü basın brifinginde, Etiyopya'nın, çatışmaların devam ettiği ülkenin kuzeyinde görev yapan Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanı 72 şoförü gözaltına aldığını duyurmuştu.