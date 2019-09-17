Ankara Anlaşması ile Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması kapsamında vize alan Türkler, 16 Mart 2018’e kadar 4 yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu.

Yeni kurallarla süre 5 yıla çıkarılırken, 2 bin 389 sterlin de başvuru ücreti getirilmişti.

Türk İş İnsanları Birliği, İngiliz hükümetinin yaptığı değişiklikleri yargıya taşımıştı.

Yüksek Mahkeme daha önce davayı reddetmişti.

Yeni kararla, Ankara Anlaşması'ndan yararlanarak İngiltere'de iş kuran yaklaşık 12 bin 500 Türk için temyiz yolu açılmış oldu.

Davanın görülme tarihi henüz net değil.

Davanın avukatı Yaşar Doğan, “Umuyoruz ki Yüksek Mahkeme'nin vermiş olduğu adaletsiz karar, yerini adil ve hukuka uygun bir karara bırakır” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber

