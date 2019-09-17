Ankara Anlaşması davası temyize gidiyor17 Eylül 2019 Salı 14:29 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 14:42
İngiltere’de Yüksek Mahkeme, Türklere, hükümetin Ankara Anlaşması koşullarında yaptığı değişikliklere karşı açtıkları davayı temyize götürme izni verdi.
Ankara Anlaşması ile Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması kapsamında vize alan Türkler, 16 Mart 2018’e kadar 4 yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu.
Yeni kurallarla süre 5 yıla çıkarılırken, 2 bin 389 sterlin de başvuru ücreti getirilmişti.
Türk İş İnsanları Birliği, İngiliz hükümetinin yaptığı değişiklikleri yargıya taşımıştı.
Yüksek Mahkeme daha önce davayı reddetmişti.
Yeni kararla, Ankara Anlaşması'ndan yararlanarak İngiltere'de iş kuran yaklaşık 12 bin 500 Türk için temyiz yolu açılmış oldu.
Davanın görülme tarihi henüz net değil.
Davanın avukatı Yaşar Doğan, “Umuyoruz ki Yüksek Mahkeme'nin vermiş olduğu adaletsiz karar, yerini adil ve hukuka uygun bir karara bırakır” değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: TRT Haber