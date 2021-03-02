BBC'nin haberine göre, İkinci Dünya Savaşı sırasında Churchill'in yaptığı tek manzara resmi olarak bilinen "Tower of the Koutoubia Mosque" (Kütübiyye Camisi Minaresi), "Jolie Family Collection" tarafından 8,3 milyon sterline ismi bildirilmeyen bir kişiye satıldı.

Churchill'in resmederek eski ABD Başkanı Franklin D. Rooselvelt'e hediye ettiği tablo, Fas'ın Marakeş kentinde gün batımını sıcak tonlarla tuvale yansıtıyor.

Churchill'in 1935'te Fas'a ilk ziyaretinde yaptığı tablo daha önce 1,5 milyon sterline alıcı bulmuştu. Jolie'nin eski eşi oyuncu Brad Pitt, 2011'de tabloyu aktriste hediye etmişti.