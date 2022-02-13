Amsterdam'da konut kiralarındaki artış son yıllarda tavan yaptı. Yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusa sahip kentte aylık ev kirası ortalama bin 500 euro civarında.

Kentteki evlerin yaklaşık yüzde 6'sı ise yüksek kira beklentisi ya da tadilat nedeniyle uzun süredir boş.

Kent yönetimi bu durumun önüne geçebilmek için yeni bir düzenleme hazırladı.

Belirlenen sürede ev kiraya verilmezse belediye fiyat belirleyecek

Nisan ayında yürürlüğe girecek düzenlemeye göre bir ev boş kaldıktan sonra 3 ay içinde kiraya verilmezse, belediye ek süre tanıyacak. Ev bu sürenin sonunda kiralanmamışsa belediyenin belirlediği fiyattan kiraya verilecek.

Evinin boş olduğunu 6 ay içinde belediyeye bildirmeyen mülk sahipleri ise para cezasına çarptırılacak.

Fiyatı 512 bin euroya kadar olan evleri satın alanlar da 4 yıl boyunca kiraya veremeyecek. Düzenlemeyle yatırım amaçlı ev almanın önüne geçilmesi hedefleniyor.