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Dünya
AA 26.08.2024 11:20

Amerikalı Yahudi aktivist Benjamin'den ABD'ye "İsrail'e desteği kes" çağrısı

Amerikalı Yahudi aktivist ve savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink'in kurucusu Medea Benjamin, Gazze'deki durumu "soykırım" olarak nitelendirerek, ABD'ye İsrail'i desteklemeye son vermesi çağrısı yaptı.

Amerikalı Yahudi aktivist Benjamin'den ABD'ye "İsrail'e desteği kes" çağrısı

Benjamin, çekimleri TRT tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen "Kutsal İşgal" belgeselinin Atlas Sineması'ndaki galası öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Belgeseli değerlendiren Benjamin, "Bu, sadece Gazze ile ilgili değildir. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün işgali yasa dışıdır ve uluslararası toplumun buna son verme yükümlülüğünü yerine getirmesinin tam zamanıdır" ifadelerini kullandı.

TRT'den "Kutsal İşgal" belgeseli
TRT'den "Kutsal İşgal" belgeseli

Benjamin, Gazze'deki mevcut durumu "Filistin nüfusunu ortadan kaldırmaya yönelik sistematik girişim" olarak tanımlayarak, bunu "soykırım" ve "etnik temizlik" olarak nitelendirdi.

Gazze'de süren İsrail saldırılarının Filistinliler için hayatı yaşanmaz hale getirerek vatanlarını terk etmeye zorlama çabası olduğunu vurgulayan Benjamin, "Gazze'de tanık olduğumuz şey, sadece bir çatışma değil bütün halkı ortadan kaldırmak için planlanmış bir kampanya. Dünyanın bunu soykırım olarak tanıması ve buna göre hareket etmesi gerekir" dedi.

"ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteği değerlerimize ihanettir"

ABD'de Filistin'e destek gösterileri sırasında gözaltına alındığı sürece değinen Benjamin, ABD hükümetini İsrail'e verdiği tereddütsüz destekten dolayı eleştirdi.

Benjamin, bazı Amerikalı politikacıların son zamanlarda bu desteği sorgulamaya başladığını ancak çoğunluğun işlenen vahşete rağmen İsrail'i desteklemeye devam ettiğini, İsrail hükümeti ile "tam bir kopuş"un yaşanması gerektiğini söyledi.

ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatının derhal durdurulması çağrısında bulunan Benjamin, "ABD hükümetinin bariz insan hakları ihlallerine rağmen İsrail'e verdiği sarsılmaz destek değerlerimize ihanettir. Bu soykırımı vergilerimizle finanse etmeyi bırakmanın zamanı gelmiştir" diye konuştu.

"Netanyahu ve yönetimi zulümlerden sorumlu tutulmalı"

Benjamin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eylemlerinden dolayı hesap verme olasılığına ilişkin, "ABD gibi güçlü ulusların genellikle kendi savaş suçlarının sorumluluğundan kaçtığını" belirterek, bu konuda şüpheci olduğunu ifade etti.

Benjamin, "Güçlüler için adalet genellikle zor bulunur ancak Netanyahu ve yönetimini, Filistin halkına karşı işledikleri zulümlerden sorumlu tutmak için mücadele etmekten vazgeçmemeliyiz" dedi.

"Türkiye, liderlik göstermiştir"

Hükümetlere özellikle ticari ve askeri destek açısından İsrail ile bağlarını koparmaları için baskı yapacak küresel taban hareketi çağrısında bulunan Benjamin, "Dünyadaki insanların çoğunluğu İsrail'e saygısını yitirdi ve artık onu soykırım yapan bir ülke olarak kabul ediyor" şeklinde konuştu.

Benjamin, Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi'nin İsrail'in izole edilmesi ve Filistinlilere özgür ve eşit egemenlik hakları tanıyan gerçek bir çözüm için İsrail'e baskı yapılmasının önemini vurguladı.

Türkiye'nin Gazze'de ateşkes konusunda ara buluculuk yapma ve BM'de Filistin davasını destekleme çabalarını öven Benjamin, "Türkiye, Filistinlilerin yanında durarak liderlik göstermiştir ancak yapabileceği daha çok şey vardır. Açıkça taraf tutan ABD'nin aksine Türkiye'nin gerçek bir ara bulucu olarak öne çıkmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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ABD İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
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